Боевики из минометов обстреляли контрольный пост "Майорск"

Пророссийские боевики вчера вечером из минометов осуществили обстрел контрольного поста "Майорск" в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Горловка. Две мины разорвались в центре позиций контрольного поста. Читайте такжеБоевики применили БМП и мины против позиций украинских военных в ЗайцевоПострадавших среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали, говорится в сообщении.

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