В Херсонской области объявили штормовое предупреждение
09:35, 06 октября 2008Общество
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Сильные дожди, порывы ветра - до 25 м/с
В Херсонской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение – ожидают грозы и сильный ветер.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 6 октября местами в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, на побережье морей порывы ветра 15-20 м/с, местами - до 25 м/с.
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