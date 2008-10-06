В Херсонской области объявили штормовое предупреждение

В Херсонской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение – ожидают грозы и сильный ветер.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 6 октября местами в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, на побережье морей порывы ветра 15-20 м/с, местами - до 25 м/с.