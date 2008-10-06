В Киеве состоится 38-й Международный кинофестиваль «Молодость»

С 18-го по 26-то октября 2008 года в Киеве состоится 38 Международный кинофестиваль «Молодость».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Nemiroff, фестивальным центром во второй раз станет кинотеатр "Киев", где будут проходить все конкурсные показы, рабочие пресс-конференции и значительная часть внеконкурсных программ.

Конкурсная программа “Молодости-2008” будет состоять из трех категорий – студенческие, первые профессиональные короткометражные и первые полнометражные игровые фильмы.

Нынешний кинофестиваль «Молодость» украсят известные личности, которые прибудут в Киев. В частности, в главное международное жюри войдут известный американский актер Арманд АССАНТЕ, российская актриса Алла ДЕМИДОВА, украинский художник и постановщик Сергей ЯКУТОВИЧ, венгерский режиссер Андраш ФЕСОШ.

Для участия в конкурсной программе со своим короткометражным режиссерским дебютом приедет самый популярный молодой актер французского кино Луи ГАРЕЛЬ, а во внеконкурсной – со своей первой документальной лентой – известная французская актриса Сандрин БОННЕР. На «Фестиваль фестивалей» своего «Бумажного солдата» (Серебряный лев Венецианского кинофестиваля - 2008) привезет Алексей ГЕРМАН-младший.

Также "Молодость" поддержала инициативу посольства России отметить вместе юбилей Чрезвычайного и полномочного посла в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА - на фестивале состоится премьерный показ документального фильма «Чрезвычайный Черномырдин».

Фильм-закрытие «Румба» представят режиссеры, сценаристы и исполнители главных ролей Фиона ГОРДОН и Доминик АБЕЛЬ, которые с фильмом «Айсберг» победили на “Молодости-2005”.

Художественный руководитель Фестиваля и директор Украинской кинофундации Андрей ХАЛПАХЧИ отметил, что "Молодость” прежде всего является творческой лабораторией, фестивалем дебютов, режиссерских работ. “Мы гордимся, что именно у нас получили первые в своей жизни призы всемирноизвестные сегодня кинематографисты – Франсуа ОЗОН, Том ТИКВЕР, Дэне БОЙЛ, Лукас МУДИСОН, Флориан ХЕНКЕЛЬ фон ДОННЕРСМАРК. А российских режиссеров тяжело всех перечислить, вспомнить хотя бы Алексея ГЕРМАНА-младшего, Алексея БАЛАБАНОВА, Дениса ЕВСТИГНЕЕВА", - отметил А.ХАЛПАХЧИ.

Кроме того, на фестивале в этом году будет впервые представлен проект “Molodist FilmBoat Meeting” – это специальный конкурс кинопродукции, благодаря которому работы молодых кинематографистов найдут своих инвесторов, приглашенных в Киев. Проекты победителей этого конкурса, среди которых, кроме украинских кинематографистов, будут представители Турции, Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии и России, войдут в каталог «MOLODIST FilmBoat Meeting 2008». Этот каталог будет выдан на английском языке и будет распространяться не только на «Молодости», но и на других влиятельных международных кинофорумах.

Генеральный директор «Молодости» Максим ИЛЬЯШЕНКО надеется, что кроме европейских продюсеров и фондов, к проекту присоединятся и заинтересованы в финансировании кино украинские компании.

Также на МКФ «Молодость» состоится фотовыставка-ретроспектива общих проектов Украинской кинофундации и компании Nemiroff, на которой будут демонстрироваться фотографии из Берлинского, Каннского и Московского кинофестивалей, Дней польского кино в Украине и Недели украинского кино в Париже, других мероприятий, которые состоялись за первый год сотрудничества, в работе которых принимали участие украинские кинохудожники.

Справка УНИАН. В 2008 году компания Nemiroff и Украинская кинофундация (UCF) объявили о начале реализации общего проекта по поддержке отечественного кинематографа за границей. В рамках этого проекта в феврале 2008 года международный бренд Nemiroff и UCF впервые открыли общий стенд на кинорынке Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale 2008) В мае 2008 года на Канском кинофестивале был открыт Украинский павильон в Village Internationale (Кинорынок), а в июне впервые в истории Франции была проведена Неделя украинского кино в Париже.

Украинскую кинофундацию презентовали год назад в рамках Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Она является частным предприятием, основная цель которой ознакомление иностранных специалистов в сфере кино и публики с классическими и новыми украинскими фильмами, а также популяризация украинского кино в целом.