Психически больной мужчина похитил 10-летнего мальчика

В Запорожской области сотрудники милиции 31 августа задержали мужчину, который похитил 10-летнего мальчика, а также освободили маленького заложника.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Запорожской области, 23 августа в Днепрорудненский городской отдел милиции обратилась 70-летняя женщина и сообщила об исчезновении своего 10-летнего внука, который пошел с друзьями на рынок и не вернулся.

Работники криминальной милиции по делам несовершеннолетних вышли на 43-летнего жителя села Балки, инвалида ІІ группы, который в прошлом уже подозревался в похищении ребенка, однако ему удалось избежать ответственности: его признали недееспособным в связи с психическим заболеванием и направили на принудительное лечение.

Тщательный осмотр жилища подозреваемого позволил правоохранителям отыскать тайное подземное хранилище. Внизу за узким лазом находилась крошечная земляная яма, в которой и сидел 10-летний мальчик.

Когда оперативники подняли ребенка наверх, выяснилось, что мальчик очень напуган, сильно простужен, избит, со следам ожогов. Позже он рассказал правоохранителям, что ночью хозяин дома вытаскивал его наверх, бил ремнем, гасил об него сигареты.

После задержания злоумышленника сотрудники милиции выяснили, что парень добровольно пошел с ринка с чужим мужчиной, который купил ему спортивный костюм и наобещал еще много других подарков. Во время ночных экзекуций мужчина поучал мальчика, что он не должен кричать, что необходимо молча сносить все пытки. В жилище задержанного милиционеры нашли книги по анатомии и антропометрические замеры мальчика.

Сейчас ребенок находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.