Круизный лайнер с 1040 пассажирами попал в аварию в Греции
19:45, 05 октября 2008Общество
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Врезался в причал, когда забирал лоцмана
Круизный лайнер с 1040 пассажирами на борту в воскресенье попал в аварию в афинской гавани Пирей, пострадавших нет.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила представитель министерства торгового флота Греции.
Круизный лайнер "Crystal Serenity" следовал из Турции. Забирая лоцмана на входе в гавань Пирея, судно врезалось в причал.
"Судно получило небольшие повреждения. Информации о пострадавших еще не поступало. Судно пришвартовано", - сообщила представитель министерства.
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