Круизный лайнер с 1040 пассажирами попал в аварию в Греции

Круизный лайнер с 1040 пассажирами на борту в воскресенье попал в аварию в афинской гавани Пирей, пострадавших нет.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила представитель министерства торгового флота Греции.

Круизный лайнер "Crystal Serenity" следовал из Турции. Забирая лоцмана на входе в гавань Пирея, судно врезалось в причал.

"Судно получило небольшие повреждения. Информации о пострадавших еще не поступало. Судно пришвартовано", - сообщила представитель министерства.