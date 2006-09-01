Стартует пресс-тур /Киев-Черноморское-Киев/ в порт ГАО «Черноморнефтегаз»

16:34, 01 сентября 2006
Общество
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ПРЕСС-АНОНС

ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  УКРАИНЫ 

за  счет разработки  месторождений  углеводородов  на  шельфе украинского  сектора  Черного  и  Азовского  морей.

С 7 по 9 сентября 2006 года состоится пресс-тур /Киев-Черноморское-Киев/ в порт ГАО «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ».

В рамках пресс-тура в порту ГАО «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ», журналисты смогут осмотреть технологический Флот ГАО «Черноморнефтегаз», площадку по изготовлению палубного блока,  одно из судов технологического флота. А также итоговый брифинг первого заместителя Председателя Правления ГАО «Черноморнефтегаз» -  Александра Яковлевича Шибирина.

Участники:

Ч заместитель Председателя Правления ГАО «Черноморнефтегаз» -  Александр Яковлевич Шибирин;

Ч начальник специализированного строительно-монтажного управления ГАО «Черноморнефтегаз» Владимир Викторович Огданец;

Ч начальник Управления технологического флота и подводно-технических работ Алексей Алексеевич Черногорский.

 

Отправление из Киева – 7 сентября в 20:00, ориентировочное время возвращения – 9 сентября 15:00.

Аккредитация до 5 сентября включительно.

контактное лицо:

ВЕРОНИКА ПРОХИРА,

8 066-574-56-87, 8 044-585-50-85,

VERONIKA@EAR.COM.UA

 

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