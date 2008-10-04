В Севастополе хотят пустить электромобили: к кладбищу - подешевле

В ближайшее время в Севастополе могут появиться порядка 15 маршрутов электромобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела транспорта и связи городской государственной администрации Александр ПАХОМОВ. По его информации, в частности, планируется уже в скором времени пустить такой маршрут в район Мартыновой бухты. «Нами разработано порядка 15 маршрутов. В частности, до пляжей, а также по улице Советской, где проживает немало людей пожилого возраста», - сказал он. По словам А.ПАХОМОВА, «будем договариваться с перевозчиками, чтобы цена была, скажем, по улице Советской, или в районе кладбища, подешевле. А в районе пляжей, где люди хотят отдохнуть, цена может быть и повыше».

Начальник отдела добавил, что решение о включении таких маршрутов в городскую маршрутную сеть - прерогатива депутатов городского совета, горадминистрация в данном случае будет вносить предложения. «На практике это будет осуществляться, конечно, через конкурс. Затем с перевозчиками будут заключаться договоры, где и будут определены необходимые позиции» - сказал А.ПАХОМОВ.

Начальник отдела выразил надежду на то, что практика использования электромобилей, широко «прижившаяся» в европейских и восточно-азиатских городах, в частности, в Южной Корее и Японии, будет активно применяться и в Севастополе.