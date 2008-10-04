Премьеру «Тараса Бульбы» перенесли на день рождения Гоголя

Продюсеры экранизации повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» решили перенести премьеру картины на 1 апреля.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил режиссер картины Владимир БОРТКО.

«Сначала премьера «Тараса Бульбы» планировалась на осень нынешнего года, - рассказал режиссер. - Но не я «хозяин» фильма. А хозяева - продюсеры. Вот они и решили сместить время премьеры».

По информации В.БОРТКО, премьера запланирована на 1 апреля: «На день рождения Гоголя. Продюсеры, очевидно, пришли к выводу, что гоголевский юбилей - дополнительная реклама картине».

В.БОРТКО сообщил также, что телевизионной версии «Тараса Бульбы» не будет.

«Я сам так решил. Зачем делать худшую картину. Есть авторский фильм. Мой фильм. И, мне кажется, это самая значительная для меня картина», - подчеркнул режиссер.