Деканоидзе: похищенного чиновника "Укрзализныци" до сих пор не нашли
15:27, 07 сентября 2016Общество
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Местонахождение похищенного начальника департамента энергоснабжения «Укрзализныци» Валерия Людомирського еще не установлено.
За почти два месяца дело не продвинулось / Фото УНИАН
Об этом сообщила начальник Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
«Пока нет каких-либо прорывов в деле», - сказала она и напомнила, что дело о похищении Людомирського расследует ГУ Нацполиции в городе Киеве.
Читайте такжеГлава Мининфраструктуры связал похищение чиновника "Укрзализныци" с его деятельностьюКак сообщал УНИАН, Людмирського похитили неизвестные в Киеве вечером 18 июля возле его дома на улице Кудряшова, когда он выгуливал собаку.
Злоумышленники застрелили собаку, нейтрализовали Людмирського электрошокером и увезли в неизвестном направлении.
Правоохранители нашли тогда на месте происшествия 5 гильз.
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