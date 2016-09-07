Деканоидзе: похищенного чиновника "Укрзализныци" до сих пор не нашли

Об этом сообщила начальник Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Пока нет каких-либо прорывов в деле», - сказала она и напомнила, что дело о похищении Людомирського расследует ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Читайте такжеГлава Мининфраструктуры связал похищение чиновника "Укрзализныци" с его деятельностьюКак сообщал УНИАН, Людмирського похитили неизвестные в Киеве вечером 18 июля возле его дома на улице Кудряшова, когда он выгуливал собаку.

Злоумышленники застрелили собаку, нейтрализовали Людмирського электрошокером и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранители нашли тогда на месте происшествия 5 гильз.