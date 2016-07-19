Похищение чиновника "Укрзализныци": полиция рассказала подробности происшествия

Об этом сообщили в ГУНП в столице.

После этого мужчины затолкали в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении.

По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Соломенского и Главного управлений столичной полиции. По прибытии правоохранители обнаружили на месте происшествия тело мертвой собаки и 5 гильз калибра 5,45 мм.

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Полицейские опросили вероятных свидетелей и очевидцев данного правонарушения, чтобы установить все обстоятельства содеянного.

Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером, 18 июля, в Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Лидмирского.