Похищение чиновника "Укрзализныци": полиция рассказала подробности происшествия
18 июля вечером в одном из домов на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева неизвестные в масках несколькими выстрелами застрелили собаку, которую выгуливал начальник департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерий Лидмирский.
Об этом сообщили в ГУНП в столице.
После этого мужчины затолкали в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении.
По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Соломенского и Главного управлений столичной полиции. По прибытии правоохранители обнаружили на месте происшествия тело мертвой собаки и 5 гильз калибра 5,45 мм.
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Полицейские опросили вероятных свидетелей и очевидцев данного правонарушения, чтобы установить все обстоятельства содеянного.
Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Досудебное расследование по делу продолжается.
Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером, 18 июля, в Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Лидмирского.