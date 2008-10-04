Индекс Доу-Джонса завершил неделю торгов падением на 157 пунктов

Одна из самых тяжелых за последние десятилетия неделя торгов на фондовой бирже Нью-Йорка завершилась спадом. К закрытию сессии в пятницу индекс Доу-Джонса - ведущий показатель деловой активности в стране - снизился на 157,47 пункта (1,50 проц.) до отметки 10325,38 пункта, передает ИТАР-ТАСС.

Примечательно, что состояние фондового рынка изменилось с учетом итогов голосования в палате представителей Конгресса США, которая в пятницу 263 голосами против 171 одобрила законопроект о принятии пакета экстренных мер помощи национальной экономике в размере 700 млрд. долларов. До голосования Доу-Джонс шел вверх, одномоментно набрав 313 пунктов. После развязки, которая была вполне ожидаема, индекс пошел на спад.

За неделю падение Доу-Джонса составило 818 пунктов (7,35 проц.). За тот же период индекс "Стандард энд Пурз-500" потерял 113,78 пункта (9,38 проц.), композитный индекс электронной биржи НАСДАК - 235,95 пункта (10,81 проц.) - худший показатель с сентября