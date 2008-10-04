Налоговая нашла в Киеве подпольный DVD-цех

Работники Главного отдела налоговой милиции в Шевченковском районе г. Киева выявили подпольный цех по тиражированию DVD-дисков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, цех был расположен в подвальном помещении жилого дома по ул. Зоологической. Он был оборудован специальными стеллажами для сортировки дисков. Ассортимент дисков насчитывал сотни наименований: музыкальные, компьютерные, игровые, с записями фильмов. Здесь же находились пластмассовые коробки и этикетки для придачи компактам товарного вида. Для изготовления полиграфической продукции использовалась современная компьютерная техника. Полученный таким образом товар потом успешно реализовывался оптом и в розницу через торговые точки столицы.

Во время операции из помещений подпольного цеха было изъято более 2,5 тыс. компакт-дисков, коробки к ним и около десяти килограммов полиграфии.

Стоимость изъятого составляла свыше 100 тыс. грн.

Всего за 8 месяцев этого года подразделениями налоговой милиции выявлены 36 подпольных цехов по производству товаров народного потребления, из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 126 млн. грн.