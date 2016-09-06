В Одессе частная психиатрическая клиника залечила пациентку до смерти

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, в дежурную часть Приморского отдела полиции Одессы поступило заявление от 33-летней одесситки, что ее сестра умерла после лечения в частной психиатрической клинике, расположенной на улице Шишкина.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что сестра заявительницы, находясь на лечении в частной психиатрической клинике, впала в кому.

После этого родственники женщины вызвали машину скорой помощи, и пострадавшую доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, где она через несколько дней умерла, не приходя в сознание.

Согласно выводам экспертизы, причиной смерти явились: полиорганная недостаточность и токсическое поражение печени с острым гепатитом.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Главврачу клиники сообщено о подозрении, он отпущен под обязательство.

Как уточнила УНИАН исполняющая обязанности заместителя начальника отдела Анастасия Якубенко, в указанной клинике лечились граждане, страдавшие от некоторых психиатрических заболеваний (как потерпевшая), а также наркозависимые.

Она добавила, что на прошлой неделе в ходе расследования полицейские провели санкционированные судом обыски в клинике, по месту жительства 33-летнего главного врача и в арендованном им офисе - в помещении одного из бизнес-центров, где он принимал больных.

В результате обнаружены и изъяты медицинские шприцы с остатками жидкости и набранными сильнодействующими лекарствами, письменное назначение на одного из больных, 10 контейнеров с препаратами, подписанными именами пациентов (для приема на утро и вечер), стеклянную колбу с порошкообразным веществом и другие лекарственные средства. Отмечается, что срок действия некоторых препаратов уже истек.

На момент проведения обыска в клинике каких-либо документов, подтверждающих, что главный врач действительно является врачом-психиатром, не было. Никаких лицензий, которые позволяли бы ему лечить, а также предоставлять услуги наркозависимым лицам, также в наличии не было.

«Кроме того, во время визита правоохранителей в клинике находился гражданин, который, по его словам, лечился от наркозависимости. Однако медицинской карты или больничного листка на него также не было», - добавили в главке.

Расследование продолжается.