В "Интере" назвали "критической" ситуацию с блокированием телецентра

Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Отмечается, что группа журналистов "НТН" и работники, обеспечивающие эфир телеканалов, вновь не смогли попасть на свои рабочие места.

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"Это случилось сегодня в 7:15 утра в результате того, что люди, которые уже вторые сутки блокируют главный телецентр "Интер Медиа Групп" перегородили вход на территорию телецентра. После того, как сотрудники "Интер Медиа Групп" предъявили свои удостоверения и объяснили, что они журналисты, их все равно физически не пустили на рабочие места", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "ИМГ" заявили, что в действиях лиц, которые блокировали доступ журналистов до своих рабочих мест, прямое препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.