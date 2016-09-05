"Інтер" - геть!": активисты объявили бессрочную акцию, требуя закрыть телеканал (фоторепортаж)

Активисты объявили бессрочную акцию с требованием закрыть телеканал.

Также они на воротах повесили большой плакат с надписью: «Інтер» - геть!». По периметру ограждения также активисты написали: «Інтер» - Убиває!», «Агентура Кремля» и «Інтер» - агенти Москви».

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Организаторы акции установили аудиосистему, с которой звучат украинские патриотические песни. Активисты утверждают, что в течение дня к месту проведения акции должны привести шины.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где расположена компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30-й бригады ВСУ.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний.