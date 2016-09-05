"Інтер" - геть!": активисты объявили бессрочную акцию, требуя закрыть телеканал (фоторепортаж)
В Киеве на улице Дмитриевской возле огражденного забором здания телеканала "Интер" около 60 представителей общественных организаций, добровольческих батальонов и участников боевых действий на востоке Украины в составе украинских Вооруженных сил требуют прекратить работу телеканала.
Активисты объявили бессрочную акцию с требованием закрыть телеканал.
Также они на воротах повесили большой плакат с надписью: «Інтер» - геть!». По периметру ограждения также активисты написали: «Інтер» - Убиває!», «Агентура Кремля» и «Інтер» - агенти Москви».
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Организаторы акции установили аудиосистему, с которой звучат украинские патриотические песни. Активисты утверждают, что в течение дня к месту проведения акции должны привести шины.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где расположена компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30-й бригады ВСУ.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний.