Путина беспокоит состояние газотранспортной системы Украины

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН обеспокоен состоянием газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

"Определенная озабоченность у нас и у наших европейских партнеров имеются", - сказал В.ПУТИН.

Он высказал надежду, что правительство Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и специалисты, отвечающие за поддержание этой системы, будут работать оперативно и обеспечат ее надежность.

Он добавил, что Украина получила в Европе значительные кредитные ресурсы для модернизации своей газотранспортной системы.

"Как они были использованы, мы не знаем", - подчеркнул российский премьер.

В то же время В.ПУТИН добавил, что, независимо от состояния украинской газотранспортной системы, Россия будет строить дополнительные трубопроводы, так как это необходимо для увеличения поставок газа европейским потребителям.