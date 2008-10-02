Путина беспокоит состояние газотранспортной системы Украины

23:47, 02 октября 2008
Общество
1014

Как использованы кредиты - мы не знаем

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН обеспокоен состоянием газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

"Определенная озабоченность у нас и у наших европейских партнеров имеются", - сказал В.ПУТИН.

Он высказал надежду, что правительство Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и специалисты, отвечающие за поддержание этой системы, будут работать оперативно и обеспечат ее надежность.

Он добавил, что Украина получила в Европе значительные кредитные ресурсы для модернизации своей газотранспортной системы.

"Как они были использованы, мы не знаем", - подчеркнул российский премьер.

В то же время В.ПУТИН добавил, что, независимо от состояния украинской газотранспортной системы, Россия будет строить дополнительные трубопроводы, так как это необходимо для увеличения поставок газа европейским потребителям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter