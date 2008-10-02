Пираты подняли сумму выкупа за «Faina» до $30 миллионов
17:10, 02 октября 2008Общество
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Сообщил Чатем Хаус
Сумма выкупа за захваченное пиратами у берегов Сомали украинское судно с танками и оружием на борту, повысилась до 30 млн. долларов.
Об этом сообщил представитель Лондонской аналитической группы Чатем Хаус. Как отмечает ИТАР ТАСС, пираты всё время меняют сумму. Первоначально она равнялась 20-ти миллионам долларов, затем была повышена до 30-ти, снова снижена до 20-ти миллионов, и вот – очередное повышение.
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