Пираты подняли сумму выкупа за «Faina» до $30 миллионов

Сумма выкупа за захваченное пиратами у берегов Сомали украинское судно с танками и оружием на борту, повысилась до 30 млн. долларов.

Об этом сообщил представитель Лондонской аналитической группы Чатем Хаус. Как отмечает ИТАР ТАСС, пираты всё время меняют сумму. Первоначально она равнялась 20-ти миллионам долларов, затем была повышена до 30-ти, снова снижена до 20-ти миллионов, и вот – очередное повышение.

Эхо Москвы