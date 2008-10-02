Внешнее тестирование выпускников сократили на две недели

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК своим приказом утвердил календарный план проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2009 году.

На регистрацию участников ВНО теперь отведено три месяца, а сама сессия тестирования сокращена на две недели, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Согласно утвержденному графику, регистрация участников ВНО будет проходить с 1 декабря 2008 года до 3 марта следующего года. Пробные тестирования по разным предметам будут проходить в школах в течение марта.

Основная сессия тестирования начнется одновременно по всей Украине 6 мая – выпускники будут сдавать историю Украины. Дальше состоятся тестирования по биологии, физике, географии, украинскому языку и литературе, математике и четырем иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому и испанскому. Последним в рамках основной сессии выпускники школ будут проходить тестирование по химии – это состоится 5 июня.

Согласно документу, результаты тестирования по всем предметам должны быть известны не позднее 22 июня, а уже к 27 июня Украинский центр оценивания качества образования должен прислать сертификаты всем участникам ВНО.

В этом году основная сессия ВНО началась 22 апреля самым массовым тестированием по украинскому языку и литературе и продолжалась до 4 июня.

В 2009 году решено уменьшить общее количество предметов ВНО с 11 до 8, а каждый выпускник 2009 года сможет пройти тесты по пяти предметам, а не по трем, как было в этом году.