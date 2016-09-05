Во Львове открыли памятник Василию Стусу (фото)

Во Львове в воскресенье, 4 сентября, состоялось открытие памятника известному украинскому поэту Василию Стусу.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, памятник установили на территории Львовского учебно-воспитательного комплекса им. В. Стуса «Специализированная школа І ступени – гимназия международных отношений».

«Памятник – это дипломная работа студента Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. И. Труша Виталия Думина. Изготовлен он из известняка», - говорится в сообщении.

На открытии памятника присутствовала сестра поэта Мария Стус.

Напомним, исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 26 июля согласовал установку памятника Василию Стусу.

Согласно решению, заказчиком на проектирование, изготовление и установку памятника был Львовский учебно-воспитательный комплекс им. В. Стуса «Специализированная школа І ступени – гимназия международных отношений».