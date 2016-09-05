Во Львове открыли памятник Василию Стусу (фото)

13:29, 05 сентября 2016
Общество
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Памятник установили на территории Львовского учебно-воспитательного комплекса им. В. Стуса «Специализированная школа І ступени – гимназия международных отношений».

Фото УНИАН

 Во Львове в воскресенье, 4 сентября, состоялось открытие памятника известному украинскому поэту Василию Стусу.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, памятник установили на территории Львовского учебно-воспитательного комплекса им. В. Стуса «Специализированная школа І ступени – гимназия международных отношений».

«Памятник – это дипломная работа студента Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. И. Труша Виталия Думина. Изготовлен он из известняка», - говорится в сообщении.

На открытии памятника присутствовала сестра поэта Мария Стус.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Напомним, исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 26 июля согласовал установку памятника Василию Стусу.

Согласно решению, заказчиком на проектирование, изготовление и установку памятника был Львовский учебно-воспитательный комплекс им. В. Стуса «Специализированная школа І ступени – гимназия международных отношений».

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