Во Львове установят памятник Стусу

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Функции заказчика на проектирование, изготовление и установку памятника возложены на Львовский учебно-воспитательный комплекс имени Василия Стуса «Специализированная школа–гимназия международных отношений», - говорится в решении исполнительного комитета.

Согласно документу, заказчик должен выполнить проект памятника и согласовать его в управлении охраны исторической среды и управлении архитектуры департамента градостроительства. Далее – изготовить и установить памятник согласно согласованному проекту.