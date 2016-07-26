Во Львове установят памятник Стусу
13:43, 26 июля 2016Общество
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Во Львове на территории школы-гимназии международных отношений имени Василия Стуса на ул. Повстанческой, 14 установят памятник этому поэту.
Заказчик должен выполнить проект памятника и согласовать его / wikipedia.org
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
«Функции заказчика на проектирование, изготовление и установку памятника возложены на Львовский учебно-воспитательный комплекс имени Василия Стуса «Специализированная школа–гимназия международных отношений», - говорится в решении исполнительного комитета.
Согласно документу, заказчик должен выполнить проект памятника и согласовать его в управлении охраны исторической среды и управлении архитектуры департамента градостроительства. Далее – изготовить и установить памятник согласно согласованному проекту.
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