Литва заявила о передаче Украине около 150 тонн боеприпасов - СМИ

Литва передала Украине около 150 тонн боеприпасов.

Об этом в субботу, 3 сентября, заявил Reuters представитель генштаба Литвы.

Речь идет прежде всего о патронах калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова, которые литовские войска больше не используют.

Отмечается, что передача состоялась накануне в пятницу, 2 сентября, впервые с 2014 года.

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"Мы посылаем Украине сообщение, что она не сама", - цитирует министра обороны Литвы Юозаса Олекаса Deutsche Welle.

"Литва последовательно помогала Украине в ее борьбе за территориальную целостность и защите собственных ценностей, и мы хотели бы продолжать помогать, насколько мы можем", - добавил министр.

До начала вооруженного конфликта на Донбассе патронный завод в Украине работал в Луганске.

Сейчас Украина рассматривает вопрос строительства нового патронного завода.