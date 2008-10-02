Донецк: люди поддались панике и очистили банкоматы

Национальный банк Украины открыл кредитную линию стабилизационного кредита в размере 5 млрд. грн. Донецкому филиалу "Проминвестбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Донецке на пресс-конференции сообщили исполняющая обязанности начальника Управления НБУ в Донецкой области Валентина ДУБИНИНА и начальник Главного управления «Проминвестбанка» в Донецкой области Игорь АННЕНКОВ.

Открытие кредитной линии было связано с тем, что из-за нездорового ажиотажа вкладчиков по поводу якобы банкротства "Проминвестбанка" в Донецкой области происходило массовое снятие наличности.

Так, по словам И.АННЕНКОВА, вкладчиками «было снято порядка 180–200 млн. грн. за несколько дней, основная масса снятых денег была за 26 и 27 сентября. Это, приблизительно, трехнедельное снятие денег».

Руководитель донецкого управления банка считает, что дезинформация, распространенная среди населения о неплатежеспособности "Проминвестбанка" и подтолкнувшая вкладчиков к досрочному закрытию депозитов и обналичиванию зарплатных карточек, была спланированной акцией. «Акция была спланированная, я это утверждаю, потому что это происходило в нескольких городах, - объяснил И.АННЕНКОВ. - По нашей информации, это начиналось в шахтерских городах Торезе, Снежном, Шахтерске, где вечером 25 сентября начались выплаты зарплаты». По его словам, «сработало «сарафанное радио» - неопределенные люди утверждали, что "Проминвестбанк" неплатежеспособен, поэтому 26 сентября будет объявление, что банк - банкрот, и рекомендовали людям снимать деньги полностью».

Также И.АННЕНКОВ сказал, что были звонки в бухгалтерии ряда предприятий, и звонившие от имени работников банка ложно предупреждали о банкротстве "Проминвестбанка".

«Поэтому люди поддались панике, очистили банкоматы. Деньги в банкоматах в шахтерских городах закончились в течение часа-полутора. Люди поехали в крупные города, паника пошла повсеместно. Она достигла города Донецка, где появились очереди до 300 человек у банкоматов», - констатировал банкир. По его мнению, причиной этой ситуации стала «или рейдерская атака, или антиконкурентные действия».

Рейдерская атака связана, по словам И.АННЕНКОВА, с тем, что «Проминвестбанк» на сегодня крупнейший из отечественных банков, который еще не продан, и руководитель банка ведет такую политику, что мы должны оставаться украинским банком… Как бы, он остается, как говорится, лакомым и интересным объектом для выкупа».

В то же время, банкир больше склоняется к тому, что «это антиконкурентная работа», направленная на подрыв имиджа банка. Хотя и сказал, что в этот период у него «было большое количество звонков от коллег-конкурентов», которые его морально поддержали. «Потому что все понимают, что это не конкурентная борьба, это циничная провокация, понимают, что любой может быть подвержен такой циничной провокации. Поэтому среди банкиров я ощутил только поддержку в этой ситуации», - отметил И.АННЕНКОВ.

Он сообщил, что банк сейчас проводит расследование - кто спланировал данную акцию: «Мы сегодня проводим это расследование…В соответствующие правоохранительные органы я обращался. Этот вопрос известен во всех органах, они тоже соответствующую работу проводят».

По мнению И.АННЕНКОВА, этот нездоровый ажиотаж возник именно вокруг Донецкого отделения банка, потому что он «самый крупный филиал в системе «Проминвестбанка», и те, кто планировал эту акцию, об этом были уведомлены, поэтому решили с меньшими затратами сделать больше шума, ударив по одной области».

«Это было рассчитано на то, что мы не успеем подкрепиться наличностью, что у нас банкоматы будут пустые, что очереди будут не только в сотни человек, а будут тысячи, и начнут бить банк, разбивать, - сказал банкир, - вот на что они надеялись, но ничего этого не произошло». «Мы успели быстро отреагировать. Мы у Нацбанка подкрепились деньгами и заполнили банкоматы и успокоили людей, что все нормально, банк работает в нормальном режиме, все это клевета», - заключил И.АННЕНКОВ.