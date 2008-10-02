В ближайшие два месяца металлурги останутся без заказов

В ближайшие два месяца прогнозируется отсутствие заказов и большая недозагруженность металлургических предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполнительный директор Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий металлургического комплекса «Федерация металлургов Украины» Сергей ПРИТОМАНОВ.

«Резкое падение цен на мировых рынках привело к тому, что металлургические предприятия остались без заказов. В Украине на сегодня из 36 работающих домен остановлены 17, из них 4 - на плановый ремонт, остальные – из-за отсутствия заказов. Остановлена половина мартеновских печей. Складские запасы уже превысили месячный объем производства», - сказал С.ПРИТОМАНОВ.

«На ближайшие два месяца мы видим отсутствие заказов и большую недозагруженность производства», - подчеркнул он.

В то же время, сокращения кадров в металлургической отрасли, по его словам, пока не прогнозируется. «На сегодня не стоит вопрос сокращения кадров, но достигнуть уровня заработной платы, который был в июле, еще скоро не удастся», - считает С.ПРИТОМАНОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО прогнозировал, что ситуация с ценами на металлопрокат может вскоре стабилизироваться.

По словам С.ГРИЩЕНКО, падение спроса на мировом рынке металлопроката является сезонным явлением. Однако замминистра убежден, что возврата к аномально высоким ценам на металлопрокат, наблюдавшимся с начала этого года, не будет.