Защита ожидает решения о переводе Умерова в кардиологию на следующей неделе

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

«Мы подали вчера ряд ходатайств. Это ходатайство о направлении Умерова для лечения по профильному заболеванию в клиническую больницу, ходатайство об освобождении его от прохождения лечения в стационарной психиатрической клинике по состоянию здоровья, а также ходатайство о возврате оригиналов медицинских документов, которые следователь изъял без соответствующего протокола выемки», – рассказал Полозов.

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По его словам, состояние здоровья Ильми Умерова остается стабильным, но очень тяжелым.

Заседание врачебной комиссии, которая подведет итог судебно-психиатрической экспертизы, назначено на 7 сентября.

На 13 сентября запланировано заседание подконтрольного России Верховного суда аннексированного Крыма по апелляционным жалобам защиты замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

Как сообщал УНИАН, 12 мая ФСБ в оккупированном Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст. 280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

30 августа адвокат Марк Фейгин сообщил, что ФСБ планирует держать Умерова в психбольнице до 7 сентября. Ранее родственники Умерова заявляли, что созданные в психиатрической больнице условия - отсутствие регулярного питания, неудовлетворительное санитарное состояние, отсутствие квалифицированной медицинской помощи - представляют прямую угрозу жизни Ильми Умерова, и является пыткой и бесчеловечным отношением.