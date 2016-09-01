Стала известна дата рассмотрения апелляции Умерова на содержание в психбольнице

Об этом на своей странице в соцсети сообщила дочь Умерова Айше. "Через месяц после подачи апелляции, 13 сентября в Верховном суде Крыма будут рассматриваться две апелляционные жалобы защиты: "о помещения Ильми Умерова в психиатрический стационар" и "на действия следователя СО УФСБ", - написала она.

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"Даже звучит маразматично - человек уже 2 недели незаконно удерживается в психиатрической больнице... а до 13 числа - т. зв. "экспертиза" вообще уже закончится, а они только будут рассматривать апелляцию", - возмутилась она.

30 августа адвокат Марк Фейгин сообщил, что ФСБ планирует держать Умерова в психушке до 7 сентября.

Ранее родственники Умерова заявляли, что созданные в психиатрической больнице условия - отсутствие регулярного питания, неудовлетворительное санитарное состояние, отсутствие квалифицированной медицинской помощи - представляют прямую угрозу жизни Ильми Умерова, и являются пыткой и бесчеловечным отношением.

Как сообщал УНИАН, 12 мая ФСБ в оккупированном Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст. 280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.