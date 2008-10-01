Пограничники объясняют причины очередей на пропускных пунктах

Появление очередей на пропускных пограничных пунктах вызвали ряд объективных и субъективных факторов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В сообщении говорится, что постоянная тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока на сегодня привела к значительной (в 1,5-3 раза) перегрузке подавляющего большинства пунктов пропуска через государственную границу.

Вследствие этого наблюдается накопление транспортных средств перед пунктами пропуска и создание автомобильных очередей, особенно на украинско-польском, а в последнее время и на украинско-словацком участках.

В частности, перед пунктом пропуска «Ягодин» (украинско-польская граница) накопилось на въезд в Украину около 350 грузовых автомобилей. При его пропускной способности 250 автомобилей в сутки в одну сторону реально ежедневно там проходит оформление около 600 единиц автотранспорта.

Аналогичная ситуация сложилась и в автомобильных перепускных пунктах «Краковец» (80 грузовиков) и «Шегини» (60 автомобилей).

Пресс-служба сообщает, что пограничное ведомство во взаимодействии с другими контрольными органами прилагает все возможные усилия, чтобы те, кто пересекает государственные рубежи, чувствовали меньше всего неудобств. Много пропускных пунктов работают в усиленном режиме, привлекается также дополнительный персонал и технические средства.

“Конечно, при идеальных условиях выходом из этой ситуации должен был бы стать пропорциональный рост количества пунктов пропуска или перестройка инфраструктуры существующих переходов в соответствии с темпами роста пассажиро-транспортного потока. Вместе с тем, появление очередей вызвано и другими объективными и субъективными факторами, на которые пограничное ведомство повлиять не может”, – говорится в сообщении.

Во-первых, это объясняется спецификой законодательства некоторых стран-членов Евросоюза, которым, в частности, запрещается передвижение по их территории грузового автотранспорта в выходные дни. Именно это, отмечается в сообщении, стало основной причиной накопления грузовиков перед пунктом пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. На сегодня их количество достигло 250.

“Следует отметить, что ситуацию в значительной мере ухудшают и сами перевозчики, которые с целью экономии средств оставляют в конце недели прицепы грузовиков перед пропускным пунктом. Не последнюю роль играет и недостаточное количество персонала других контрольных служб как в наших пунктах пропуска, так и на смежной стороне”, – сообщает пресс-служба.

Госпогранслужба и в дальнейшем будет информировать общественность о работе пунктов пропуска и призывает автоперевозчиков учитывать указанные факторы во время выбора маршрута движения и не осложнять работу контрольных служб.