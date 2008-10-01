Как импортные спички довели людей до Кабмина (фоторепортаж)

“Мы не хотим быть безработными”,“Производителя какой страны защищает министерство экономики???”, “Данилишин и Пистрякевич оставляют 300 семей без заработка”, “Юля, наша последняя надежда, защити своих избирателей!”. С такими лозунгами 1 октября работники Ровенской спичечной фабрики пикетировали Кабмин и партийный офис БЮТ. Они протестовали против бездеятельности Министерства экономики в деле защиты украинского рынка спичек от демпингового импорта.

Пятилетний срок действия антидемпинговых пошлин в отношении спичек российского и белорусского производства истек 30 сентября этого года, и работникам не осталось ничего другого, как ехать в поисках справедливости в Киев.

«Чиновники Минэкономики безразличны к нашим обращениям и не исполняют свои должностные обязанности. Мы приехали, чтобы просить Юлию ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА за всех ровенчан - вмешаться в ситуацию и восстановить действуие антидемпинговых пошлин. Если нам не помогут – фабрики обанкротятся и сотни людей останутся на улице без средств к существованию”, - говорили в отчаянии пикетчики.

Свое “нет” импортным спичкам пикетчики выражали, раздавая случайным свидетелям мероприятия изделия Ровенской спичечной фабрики.

“Создается впечатление, что наши заявления игнорируют. ТИМОШЕНКО - наша последняя надежда, если она не защитит нас, иностранные производители оставят нас без работы, - объяснили работницы фабрики журналистам. - Белорусские и российские спички гораздо дешевле наших – вот, смотрите, есть исследование ДП «Укрпромвнешэкспертиза»: “Экспорт спичек из Российской Федерации и Республики Беларусь осуществляется по ценам значительно более низким, чем цены на внутреннем рынке. Средняя экспортная цена российских спичек за 2007 год 8,04 долл. (за 1 тыс. коробок), цена на внутреннем рынке - 9,7 долл. Экспортная цена белорусских спичек - 7,5 $, на внутреннем рынке - 8,55 долл.”.

Еще в мае 2008 года ГП "Ровенская спичечная фабрика" и ООО "Украинская спичечная фабрика" подали в Министерство экономики Украины заявление о пересмотре антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения и с требованием продлить действие антидемпинговых мер к импорту спичек в Украину. Но неоднократные обращения к работникам Министерства экономики Украины с просьбой дать информацию о ходе расследования результатов не дали.

Фото Владимира Гонтаря