Тигипко говорит, что надо готовиться к худшему

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров, бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в Украине не будет ипотечного кризиса.

Об этом он сказал сегодня в интервью агентству УНИАН.

По мнению С.ТИГИПКО, мировой экономический кризис уже отражается на украинской экономике, и первыми это почувствовали банки. «Банки не могут сегодня привлекать те объемы средств, которые они привлекали в это», - сказал он, заметив, что эта проблема касается не только украинских банков, которые и без того серьезно ограничены в этом плане.

С.ТИГИПКО отметил, что сегодня эта проблема касается и банков с западными инвестициями, поскольку нестабильность на европейских и американском рынках фактически закрывает для них межбанковский рынок. «Инвесторы выходят в кэш (наличность) и держат его - не дают банкам, и это уже почувствовали все», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, это приводит к тому, что банки уменьшают объемы ипотеки, поскольку боятся повторения кризиса в этом секторе.

«Хотя, я думаю, что это ошибка в отношении Украины - ипотечного кризиса у нас не будет», - сказал С.ТИГИПКО, заметив, что сегодня банки не кредитуют строительство, и есть тенденция к падению темпов производства в этой сфере.

«Я думаю, что говорить о том, что сегодня ничего не происходит, нельзя. Да, пока ничего страшного, но надо готовиться к худшему», - сказал С.ТИГИПКО.