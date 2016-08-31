В Кременчуге перезахоронили бойца АТО, который погиб под Иловайском (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с погибшим участником АТО происходило в городском Дворце культуры.

Позже панихида по погибшим состоялась в Свято-Николаевском соборе УПЦ.

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Старший наводчик Бутырин погиб 28 августа 2014 года на дороге между селами Новозарьивка и Войково. Сержант Бутырин служил в составе ротно-тактической группы 92-й отдельной механизированной бригады, которая оказалась в «Иловайском котле».

6 сентября 2014 года останки тела бойца похоронили в Запорожье. Поисковики миссии «Эвакуация-200» идентифицировали тело по экспертизе ДНК и привезли в Кременчуг.

Похоронили бойца на аллее Героев АТО на Свиштовском кладбище Кременчуга.

Бутырин родился 1 января 1978 года в Кременчуге. Пополнил ряды Вооруженных сил Украины 2 августа 2014 года, став бойцом воинской части ППВ6250.