Военные получили еще более тысячи приборов ночного видения из США (фото)

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в Facebook.

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"Сегодня поддержка Украины зарубежными партнерами достигает самого высокого уровня за время Независимости. На днях получили очередную помощь от Соединенных Штатов Америки. Это первая партия приборов ночного видения – 1084 из общего количества более 2 тысяч. Ожидаем вскоре получить следующую партию", - заявил Полторак.

По убеждению министра, поступление очередной помощи украинской армии свидетельствует о результате успешной внешней политики, которую осуществляет президент Украины Петр Порошенко.