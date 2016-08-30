Врадиевка-2 на Николаевщине: двое из трех арестованных полицейских обжаловали арест

Как сообщила УНИАН пресс-служба Апелляционного суда Николаевской области, Апелляционный суд рассмотрит жалобу Александра Причипойды на решение Центрального райсуда г. Николаева 31 августа, а Николая Хоменко - 1 сентября.

Читайте такжеНардеп рассказал, что мешает найти пистолет, из которого полицейские стреляли в жителя Кривого Озера

Как уточнили УНИАН в пресс-службе суда, апелляция на арест Дениса Ляхвацкого пока не поступала, но время чтобы оспорить меру пресечения у него еще есть.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили ”меры физического воздействия и наручники”. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений: на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым ”патроном Флобера”.

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев шести полицейских, выезжавших по адресу Цукермана. В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.

25 августа Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения полицейским Ляхвацкому, который подозревается в умышленном убийстве и превышении полномочий, – в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 23 октября, а Причипойде и Хоменко, которые подозреваются в превышении служебных полномочий, - арест на месяц - до 25 сентября.