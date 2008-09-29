Сегодня впервые за 10 лет состоятся боевые стрельбы систем «Смерч»

Сегодня впервые за последние 10 лет в Вооруженных Силах Украины будут проведены боевые стрельбы реактивных систем залпового огня «Смерч».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

По его словам, это - значимое событие в Вооруженных Силах, ведь боевые стрельбы реактивной системы залпового огня «Смерч» в Украине уже не проводились как минимум на протяжении 10 лет.

Указанные стрельбы будут проходить в рамках комплексного военного учения «Морской узел-2008», которые проходят сейчас на полигоне «Чауда» в Крыму.

Справка УНИАН: реактивная система залпового огня «Смерч» является мощнейшей в мире среди подобных видов вооружения, она может поражать цели на расстоянии до 70 километров.