Бельгийская яхта спасла двух украинских моряков с «Толстого»

Бельгийская яхта в воскресенье спасла двух украинских моряков с сухогруза «Толстой», затонувшего накануне в Черном море у берегов Болгарии.

Как передает Рейтер, об этом сообщил исполнительный директор болгарской Морской администрации Николай АПОСТОЛОВ.

27 сентября сухогруз «Толстой», шедший из Ростова в турецкий порт Немрут под флагом КНДР с 10 членами экипажа на борту, затонул во время шторма в территориальных водах Болгарии. Болгарским спасателям, работавшим в воскресенье, не удалось обнаружить уцелевших, хотя украинские моряки отправили семьям текстовое сообщение еще в субботу вечером.

Бельгийская яхта вечером обнаружила их надувной плот в турецких водах, сказал Н.АПОСТОЛОВ. Из телефонного разговора с одним из уцелевших он выяснил, что утром в субботу «Толстой» раскололся надвое и быстро ушел под воду.

Украинские моряки не знают о судьбе своих коллег. На борту «Толстого» было 9 украинцев и один россиянин. Сухогруз вез 2,5 тис. тонн металла.

Как сообщал УНИАН, в 4.00 утра 27 сентября возле мыса Эмин близ территориальных вод Болгарии в результате сильного шторма потерпело катастрофу грузовое судно «Толстой» под флагом КНДР.

По данным МИД Украины, в состав экипажа затонувшего грузового судна «Толстой» входило 9 граждан Украины, а также 1 гражданин России.