Тимошенко: мировой финансовый кризис не повлияет на Украину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что мировой финансовый кризис не повлияет на Украину.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом она заявила в интервью ведущим зарубежным агентствам.

«Украина экономически и финансово живет стабильно, и я могу твердо сказать, что мировой финансовый кризис на Украину не перекинется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительству удалось преодолеть инфляцию, с профицитом выполняется государственный бюджет страны.

Кроме того, по ее словам, на протяжении последних месяцев Национальный банк Украины увеличил валютные резервы на 4 млрд. долларов США.

«Несмотря на то, что в связи с мировым финансовым кризисом большинство стран пересмотрело показатели темпов роста ВВП в сторону снижения, Украина, наоборот, за последние месяцы повысила темпы роста ВВП с 6,3% до 7,1%», - отметила премьер-министр.