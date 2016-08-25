Назначен начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области

Как сообщает местное издание Novosti-N, об этом на селекторном совещании в здании ГУ Нацполиции в Николаевской области заявила начальник Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

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«Очень жаль, что приходится представлять вас в такой критической ситуации. Надеюсь, что за 24 часа вы соберете команду надежных и добросовестных людей», - сказала она во время представления Мороза.

Деканоидзе добавила, что она в четвертый раз в Николаеве и за это время убедилась, что здесь есть общественность, с которой можно работать.

Как сообщал УНИАН, ранее Деканоидзе сообщила о расформировании отделения полиции в Кривом Озере, где вчера в результате противоправных действий полицейских погиб местный житель. Кроме того, она заявила, что будет изменен руководящий состав полиции Николаевской области.

Как отмечается в сообщении Главного управления полиции в Николаевской области, новоназначенный руководитель полиции Николаевщины во времена президентства Януковича по собственному желанию уволился из органов внутренних дел Украины.

После Революции достоинства полковник Мороз течение четырех месяцев работал начальником ГУ МВД в городе Киеве, после чего занял должность советника главы Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.

Мороз начал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным районного управления столицы, затем работал на оперативных и руководящих должностях в ГУ МВД Украины в Киеве. Более 5 лет руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью в Киеве.

Як повідомляв УНІАН, раніше Деканоідзе повідомила про розформування відділення поліції в Кривому Озері, де вчора в результаті протиправних дій поліцейських загинув місцевий житель. Крім того, вона заявила, що буде змінено керівний склад поліції Миколаївської області.