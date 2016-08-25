"Мы вас достанем, а когда достанем, накажем": Деканоидзе обратилась к полицейским, забывшим про честь

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к тем сотрудникам Национальной полиции Украины, которые забыли что такое честь. Мы вас достанем, а когда достанем, накажем вас и ваших руководителей", - заявила она.

Деканоидзе констатировала, что "позавчера стояли перед мамой погибшего полицейского в Тернопольской области, а сегодня вынуждены со стыдом смотреть в глаза жителям Кривого Озера".

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Она пообещала, что по результатам проделанной в Николаевской области работы будет информировать общественность.

"У нас есть закон и все будут наказаны в соответствии с законом", - добавила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа при задержании полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

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Смерть Цукермана вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся силой помешать вывозу 6 полицейских, подозреваемых в его убийстве, в Николаев.

Состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набрано заново, также из-за инцидента будет заменено руководство Главного управления полиции в Николаевской области.