Убийство полицейскими мужчины на Николаевщине: журналист показал фото главного подозреваемого

Их на своей странице в Facebook опубликовал журналист Дмитрий Гнап.

"Главный подозреваемый в убийстве на Николаевщине - сержант Денис Ляхвацкий. Это он стрелял из пистолета у погибшего Александра Цукермана. Такие показания уже дают его коллеги (или соучастники), задержанные по этому же делу", - говорится в его сообщении.

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Ранее сержант полиции Причипойда рассказал, что, когда он с коллегами приехал на вызов, Цукерман погнался за ними с лопатой. Полицейские начали убегать, и в этот момент Причипойда услышал три выстрела. По его словам, в Цукермана стрелял сержант полиции Денис Ляхвацкий.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.