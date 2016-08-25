Посол Италии поблагодарил украинцев за цветы в память жертв землетрясения

Об этом Романо сообщил в Twitter.

"Спасибо гражданам Украины и представителям власти за цветы в память жертв землетрясения", - написал Романо.

Также в сообщении дипломат установил хэштег Министерства иностранных дел и Администрации президента Петра Порошенко.

Читайте такжеУкраинцев нет среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии - МИД

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.

По последним данным, число жертв землетрясения составляет 241.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел предложить Италии помощь украинских спасателей в преодолении последствий землетрясения.