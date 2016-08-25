Киевляне несут цветы к посольству Италии в память о жертвах землетрясения (фото)

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе итальянского города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

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В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.

По данным на утро 25 августа, в результате землетрясения в центре Италии, погибли 247 человек.

В то же время в украинском МИД сообщили, что во время землетрясения в Италии украинцы не пострадали.