Киевляне несут цветы к посольству Италии в память о жертвах землетрясения (фото)
16:31, 25 августа 2016Общество
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Люди несут цветы и другие вещи до посольства Италии в Киеве, почтив таким образом жертв ужасного землетрясения в центре Италии, унесшего жизни по меньшей мере 247 человек.
Цветы под посольством Италии в Киеве / Фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе итальянского города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.
Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
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В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.
По данным на утро 25 августа, в результате землетрясения в центре Италии, погибли 247 человек.
В то же время в украинском МИД сообщили, что во время землетрясения в Италии украинцы не пострадали.
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