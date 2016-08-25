Аваков заявляет о смене начальника полиции Николаевщины из-за убийства жителя Кривого Озера

Об этом он соощил на своей странице в Facebook.

"Райотдел будет расформирован и полностью обновлен. Изменения будут произведены и в руководстве областного Николаевского главка полиции. Сегодня же будет представлен новый начальник областной полиции. Все, кто замешан в преступных и противоправных действиях, пойдут под суд, и никакой попытки обелить "честь мундира" не будет", - написал он.

По убеждению министра, следствие Генеральной прокуратуры, внутренней безопасности Нацполиции и суд смогут быстро и непредвзято установить все обстоятельства произошедшей смерти жителя Кривого Озера и наказать виновных.

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"Отдельно Нацполиция изучает вопрос возможно допущенного искажения информации со стороны ряда работников. В случае подтверждения подозрений санкции в отношении недобросовестных исполнителей будут так же бескомпромиссны", - добавил он.

По словам Авакова, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, которая во главе соответствующей комиссии выехала в Николаевскую область, в конце дня публично отчитается о принятых по итогам работы комиссии мерам.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений. Согласно опубликованной копии документа, причиной смерти стало "острое внутреннее кровотечение, травматическое поражение сердца". Сообщается, что на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

По мнению эксперта, на которого ссылается николаевское издание "Новости-N", выстрелы были сделаны в упор. Две пули обнаружены в сердце, еще одна – застряла в легком.