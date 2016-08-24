В Харькове развернули огромный флаг Украины и провели автопробег (фото, видео)

Так, на площади Свободы развернули огромный флаг и посмотрели на большом экране прямую трансляцию Парада Независимости в Киеве, сообщает newsroom.kh.ua.

Кроме этого, там установили стенд с фотографиями со времен Евромайдана, а также снимки, снаряды и флаги из зоны проведения АТО.

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Также Автомайдан провел пробег по городу. Колонна из около 50 машин с национальными флагами стартовала от площади Конституции и финишировала возле госпиталя, где активисты передали необходимые вещи бойцам, поздравили их с праздником и поблагодарили.