В Харькове развернули огромный флаг Украины и провели автопробег (фото, видео)
19:45, 24 августа 2016Общество
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В честь Дня Независимости Украины в Харькове прошел ряд патриотических мероприятий.
На площади Свободы развернули флаг / Фото: twitter.com/itsector
Так, на площади Свободы развернули огромный флаг и посмотрели на большом экране прямую трансляцию Парада Независимости в Киеве, сообщает newsroom.kh.ua.
Кроме этого, там установили стенд с фотографиями со времен Евромайдана, а также снимки, снаряды и флаги из зоны проведения АТО.
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Также Автомайдан провел пробег по городу. Колонна из около 50 машин с национальными флагами стартовала от площади Конституции и финишировала возле госпиталя, где активисты передали необходимые вещи бойцам, поздравили их с праздником и поблагодарили.
Фото: twitter.com/itsector
#Харків Автомайдан!) pic.twitter.com/cadX06KnI1— IT Sector Харьков (@itsector) August 24, 2016
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