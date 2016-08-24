На Херсонщине задержали замначальника райотдела полиции, собиравшего "дань" с торговцев

16:48, 24 августа 2016
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из райотделов полиции в Херсонской области, который ежемесячно собирал "дань" с торговцев.

ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что полицейский в течение нескольких месяцев собирал "дань" с нелегальных торговцев в курортном райцентре.

В зависимости от объемов выручки, сумма взяток составляла от 1 до 4 тысяч гривень ежемесячно.

По предварительной информации, капитан полиции контролировал 15-20 незаконных торговых точек.

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Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали полицейского в рабочем кабинете после получения очередной взятки в размере 4 тысячи гривень.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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