Украине понадобятся годы и десятки миллиардов, "чтобы спать спокойно" - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.

В частности, как отметил президент, налажены плановые поставки военнослужащим новейших модернизированных и отремонтированных образцов вооружения и военной техники.

Читайте такжеПорошенко: Через военкоматы на фронт пришли 300 тысяч человек

"Да, наши желания и потребности не всегда совпадают с нашими возможностями. Между тем, что нужно, и тем, что способны себе позволить, расстояние еще достаточно большое. Нам понадобятся еще годы и десятки миллиардов гривень, чтобы спать спокойно. Но реальный прогресс в укреплении обороноспособности государства вы увидите прямо сейчас", - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Военный парад в Киеве - это сигнал врагу

По его словам, украинцы благодаря военному параду по случаю Дня Независимости Украины «увидят свою новую армию, за два года созданную практически с нуля. Общество убедится, что Вооруженные силы год за годом крепнут, а безопасность государства усиливается".