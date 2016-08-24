ДТП близ Люблина: все погибшие и пострадавшие – граждане Украины

Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Люблине.

Как отмечается, еще двое пострадавших украинцев – доставлены в госпиталь г. Люблин (угрозы их жизни отсутствуют, состояние стабильное).

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Расследование по делу ДТП проводится комендатурой полиции города Люблин.

Дело находится на контроле ГКУ в Люблине.

Напомним, ранее было известно о трех погибших украинцах.

Как сообщал УНИАН, в Польше микроавтобус с украинской регистрацией попал в ДТП, врезавшись в грузовик, который стоял на аварийной полосе.