ДТП близ Люблина: все погибшие и пострадавшие – граждане Украины
09:42, 24 августа 2016Общество
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В ДТП на окружной дороге возле г. Люблин Люблинского воеводства (Польша) погибли пятеро украинцев.
Расследование по делу ДТП проводится комендатурой полиции города Люблин / facebook.com/vlad.life
Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Люблине.
Как отмечается, еще двое пострадавших украинцев – доставлены в госпиталь г. Люблин (угрозы их жизни отсутствуют, состояние стабильное).
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Расследование по делу ДТП проводится комендатурой полиции города Люблин.
Дело находится на контроле ГКУ в Люблине.
Напомним, ранее было известно о трех погибших украинцах.
Как сообщал УНИАН, в Польше микроавтобус с украинской регистрацией попал в ДТП, врезавшись в грузовик, который стоял на аварийной полосе.
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