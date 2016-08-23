В результате ДТП в Польше погибли трое украинцев - вице-консул

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил вице-консул Украины в Люблине Виталий Билый.

«В результате ДТП погибли пять человек. Личности троих из них уже установлены. Это граждане Украины», - сказал он и добавил, что личности двоих погибших устанавливаются.

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Билый также сообщил, что в результате ДТП три человека госпитализированы.

Ранее СМИ сообщали, что в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса с украинской регистрацией пять человек погибли, двое травмированы. Авария произошла на объездной трассе Люблина. Сообщалось, что микроавтобус врезался в грузовик, который стоял на аварийной полосе.