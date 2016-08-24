На взятке задержан и.о. начальника Госгеокадастра Тернопольской области
02:38, 24 августа 2016Общество
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании на взятке и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области.
facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.
«На взятке в 3000 долл. задержан и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Боднар», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, в Житомирской области вчера вечером, 23 августа, на взятке в 65 тысяч гривен задержали оперуполномоченного уголовного розыска криминальной полиции Главного управления Нацполиции в области.
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