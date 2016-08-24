На взятке задержан и.о. начальника Госгеокадастра Тернопольской области

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

«На взятке в 3000 долл. задержан и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Боднар», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в Житомирской области вчера вечером, 23 августа, на взятке в 65 тысяч гривен задержали оперуполномоченного уголовного розыска криминальной полиции Главного управления Нацполиции в области.