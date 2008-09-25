Погода на 26-30 сентября: скажи депрессии «нет!»

Завтра в Украине преимущественно без осадков, днем до 15° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 сентября на территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в западной и южной части местами туман. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, днем на крайнем юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге 7-12°; днем 10-15°, на Закарпатье и в Крыму до 18°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-6° тепла.

27-28 сентября в Украине сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 27 сентября в Крыму, а 28 сентября в восточной части местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с (27 сентября в южной части и восточных областях северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с). Температура ночью 4-9° тепла, 27 сентября в южной части, а 28 сентября на побережье морей 8-13°; днем10-15°, в восточной части 7-12°, 28 сентября в западных и южных областях местами 16-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-7° тепла.

29-30 сентября преимущественно без осадков, лишь на севере Левобережья пройдут небольшие дожди. Температура ночью 4-10° тепла, днем 10-15°; в южной части ночью 11-16°, днем 16-19°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

В столичной области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

27-28 сентября в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

29-30 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° тепла, днем 10-15°.