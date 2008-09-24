Отмена Президентом указа об НКРС не отразится на Комиссии

Отмена Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Указа «О Национальной комиссии по вопросам регулирования связи», которым, в частности, было утверждено Положение об НКРС, не отразится на деятельности комиссии.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН член НКРС Владимир ПАЩУК.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПАЩУК отметил, что отмена 19 сентября 2008 года Президентом Украины (указ №845) указа об НКРС от 21 августа 2004 года (указ №943) не отразится на деятельности комиссии.

«Комиссия может работать и заседать», - сообщил он.

По данным В.ПАЩУКА, указ №845 был подписан в рамках приведения действующего законодательства и нормативно-правового поля к новым нормам Конституции Украины.

В настоящее время разрабатывается новое Положение об НКРС.