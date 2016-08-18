Порошенко вручил государственные награды летчикам - героям АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Церемония награждения состоялась сегодня во время посещения президентом вертолетно-воинской части в городе Броды Львовской области.

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Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени - командир вертолета вертолетного звена вертолетной эскадрильи, подполковник Вячеслав Печенюк. За время АТО он выполнил более 110 боевых вылетов. В условиях интенсивного противодействия средств поражения незаконных вооруженных формирований Печенюк эвакуировал из зоны боевых действий около 170 раненных военнослужащих.

Орденом «За мужество» III степени награжден командир вертолета вертолетного звена вертолетной эскадрильи, майор Сергей Шингур, который выполнял боевые полетные задания воздушной разведки по выявлению незаконных блокпостов, сил и средств незаконных вооруженных формирований, на огневое поражение противника вблизи Славянска, Краматорска, Амвросиевки и других населенных пунктов.

Орденом Даниила Галицкого награжден старший летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи, майор Денис Соболев. Он выполнил более 100 боевых вылетов, эвакуировал из зоны боевых действий более 120 раненных военнослужащих.

Медалью «За военную службу Украине» награжден летчик-оператор вертолетного звена вертолетной эскадрильи, лейтенант Александр Нечипоренко, который также выполнял боевые полетные задания воздушной разведки по выявлению незаконных блокпостов, сил и средств боевиков в Донецкой области.