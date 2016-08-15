МИД разработал рекомендации гражданам Украины в связи с терактами в Таиланде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, 11-12 августа в результате серии взрывов на территории тайских провинций Транг, Прачуап Кхири Кхан, Пхукет, Пханг Нга и Сурат Тхани, в том числе в популярных туристических местах (город Хуа Хин, район Патонг на острове Пхукет) погибли 4 человека, 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

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По официальным данным тайской полиции, взрывы являются случаями внутреннего саботажа в стране, а не следствием деятельности международных террористических группировок.

По подтвержденным данным правоохранителей, среди погибших, а также пострадавших в результате этих взрывов лиц, граждан Украины нет.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Таиланда или планируют в ближайшее время посетить эту страну, МИД рекомендует проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных правоохранительных органов и следить за местными новостями.

В случаях чрезвычайных ситуаций немедленно связываться с Посольством Украины в Королевстве Таиланд - телефон "горячей линии": +66 91 770 91 00, адрес электронной почты: emb_th@mfa.gov.ua или сообщать на "горячую линию" МИД Украины: тел. +38 044 238 16 57, дополнительный +38 044 238 17 77, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью прогремели три взрыва в провинции Яла на юге Таиланда.